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Пострадавшему во время беспорядков в РК Чолпонбеку Сыдыкову нужна помощь

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- Назгуль Абдыразакова
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Гражданину КР Чолпонбеку Сыдыкову, который пострадал во время беспорядков в Казахстане требуется помощь. Об этом на своей странице сообщила пользовательница фейсбука Юлия Тенькова.

Ниже приводим текст публикации (орфография и пунктуация автора сохранены).

"Чолпонбек Сыдыков, пострадавший от бесчеловечного отношения против личности правоохранительных органов Казахстана в январских событиях (и виновников со стороны РК нет) нуждается в помощи!

Благодарим медперсонал БНИЦТО в проведении операции на обе ноги! Так же отдельные слова благодарности нашему консульству в РК, Минздраву, общественности и всем кто не остался в стороне!

Сейчас Чолпонбеку предстоит долгий курс реабилитации, чтобы он смог ходить и полноценно работать!

На данный момент открыт счёт Элсом и к нему привязана карта KCIB на его брата Сыдыков Кубанычбек т.к. два паспорта Чолпонбека исчезли после задержания и видимо уничтожены (восстанавливаем).

Любая посильная поддержка и информационная огласка неравнодушных людей, помогут ему встать на ноги, работать и вести полноценную жизнь!

Реквизиты для помощи:

Элсом: 700508284 Сыдыков К.

Банк KCIB: VISA -4446 7910 7128 5983

БИК-128016

Р/с- 1280166054840733

P.S. Остерегайтесь мошенников! Только эти реквизиты верны, других больше нет. Прямой телефон и WhatsApp Чолпонбека +996555999517

Огромное спасибо, Мир Вам и Добра!!! – говорится в публикации Теньковой.


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URL: https://www.vb.kg/413767
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Помощь
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