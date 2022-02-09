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В Балыкчи задержали членов ОПГ, в том числе и "смотрящего"

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- Наталья Крайнова
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В Балыкчи Иссык-Кульской области 5 января текущего года неизвестными лицами были нанесены тяжкие телесные повреждения двум гражданам 1989 и 1990 годов рождения, у обоих ножевые ранения, сообщает пресс-служба МВД.

Потерпевших доставили в территориальную городскую больницу. Чуть позже санавиация доставила одного из пациентов в одну из больниц столицы ввиду тяжести состояния.

В ходе расследования оперативники главного управления уголовного розыска МВД по подозрению в причастности к этому факту задержали гражданина С.С. 1965 года рождения. Проведены обыски по месту его проживания, где при осуществлении следственных действий в салоне легковой автомашины обнаружен и изъят пистолет марки "Макаров" (ПМ) с пятью патронами калибра 9 мм. Заводские серийные номера оружия оказались стертыми. По данным 3-го управления ГУУР МВД задержанный гражданин С.С. состоит на оперативном учете МВД как активный член организованной преступной группировки, имеет криминальный статус "смотрящий".

В настоящее время ОВД Балыкчи проводит расследование по ст.130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) и по ст. 267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР.

Кроме этого установлены и задержаны двое подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений. Ранее УВД Иссык-Кульской области сообщало, что 16 января 2022 года при въезде в город Балыкчы сотрудниками милиции была оставлена автомашина, в которой находились подозреваемые 30-летний Б.Б. и 28-летний И.И., являющиеся уроженцами Иссык-Кульской области. По данным Главного управления уголовного розыска МВД один из задержанных состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.


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URL: https://www.vb.kg/413771
Теги:
Балыкчы, ОПГ, МВД
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