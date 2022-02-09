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На Моргенштерна возбудили дело из-за татуировки

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах на его песни, опубликованных ранее в интернете. Музыкант в инкриминируемом ему деянии не признал вину.

"Полицейские в Набережных Челнах по результатам проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ). Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю, - рассказал собеседник агентства. - Вину Моргенштерн не признал".

Кроме того, по словам источника ТАСС, для проведения экспертизы были привлечены специалисты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы, которые определили в клипах Моргенштерна "множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств, а также побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению". В административном деле речь идет о таких клипах, как "Новая волна", "El problema" и "Yung Hefner".

В свою очередь адвокат музыканта Сергей Жорин подтвердил ТАСС, что в отношении его доверителя полиция Набережных Челнов вынесла постановление о привлечении к административной ответственности. По его словам, заявление изначально поступило в полицию по поводу песен Моргенштерна, но экспертиза не нашла в них пропаганды наркотиков. "Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики", - сказал Жорин. "Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление", - сообщил адвокат агентству.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает.


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URL: https://www.vb.kg/413775
Теги:
наркотики, Россия, шоу-бизнес, в мире
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