В Бишкеке объявили тендер на строительство школ

В Бишкеке управление капитального строительства объявляет тендер на строительные работы в средних образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба мэрии.

Реконструкция здания с усилением несущих конструкций будет проведена в средней школе № 10. На территории средней образовательной школы №73 будет построен дополнительный корпус.

К средней общеобразовательной школе №35 требуется пристройка спортивного зала. На территории АУВК №6 планируется строительство учебного корпуса со спортивным и актовым залами.

Капитальное строительств объектов проведут за счет республиканского бюджета.

Подробная информация о конкурсах опубликована на портале государственных закупок: www.zakupki.gov.kg