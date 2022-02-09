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В Бишкеке объявили тендер на строительство школ

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке управление капитального строительства объявляет тендер на строительные работы в средних образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба мэрии.

Реконструкция здания с усилением несущих конструкций будет проведена в средней школе № 10. На территории средней образовательной школы №73 будет построен дополнительный корпус.

К средней общеобразовательной школе №35 требуется пристройка спортивного зала. На территории АУВК №6 планируется строительство учебного корпуса со спортивным и актовым залами.

Капитальное строительств объектов проведут за счет республиканского бюджета.

Подробная информация о конкурсах опубликована на портале государственных закупок: www.zakupki.gov.kg


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URL: https://www.vb.kg/413776
Теги:
строительство, школа, Бишкек
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