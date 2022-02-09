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Университет культуры и искусств установил ограду и занял часть тротуара

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- Наталья Крайнова
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Жители улицы Суванбердиева у пересечения с улицей Джантошева в районе бывшего полиграфкомбината вынуждены с риском для жизни ходить по проезжей части. Жители этого района обратились к городским службам через инстаграм-канал black_list.kg.

Когда–то здесь был тротуар, но несколько лет назад Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Бейшеналиевой установил ограду и занял часть тротуара. Теперь одну сторону улицы занимают припаркованные автомобили, а на оставшемся узком участке порой не могут разъехаться две машины. Живущие здесь горожане вынуждены ходить с колясками и детьми между автомобилями.

На обращение откликнулся пресс-секретарь ГУ Бишкекглавархитектура Ринат Шамсутдинов, который сообщил, что главным архитектором Бишкека Канатом Анарбековым было направлено письмо на имя ректора университета культуры и искусств с просьбой демонтажа металлических ограждений по периметру и на территории университета.

Местные жители просят мэрию и Бишкекглавархитектуру не просто убрать забор, но и оборудовать освободившееся место как безопасную пешеходную зону. Есть большой риск, что эту территорию начнут использовать для парковки автомобилей, и вновь пешеходам с детьми придется ходить по проезжей части.


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URL: https://www.vb.kg/413780
Теги:
Бишкек, тротуар
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