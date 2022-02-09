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Компания Pfizer заработала 36,8 миллиарда долларов на вакцинах от COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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В 2021 году компания Pfizer заработала 36,8 миллиарда долларов только на вакцинах от коронавируса, что составляет почти половину от всех доходов компании за год, передаетFierce Pharma.

Компания сообщила о годовой прибыли в размере 22 миллиардов долларов, что более чем в два раза превышает уровень 2020 года. Годовой доход почти удвоился, до 81,3 миллиарда долларов, причем 36,8 миллиарда долларов принесла вакцина от COVID-19, что делает ее одним из самых продаваемых препаратов в истории.

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что окончательные продажи перорального противовирусного препарата от COVID-19, Paxlovid, могут быть намного больше, чем прогнозировала компания.

В настоящее время представители компании ожидают, что в 2022 году объем продаж этого препарата составит 22 миллиарда долларов, тогда как по оценкам Уолл-стрит он составит 22,88 миллиарда долларов.


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URL: https://www.vb.kg/413783
Теги:
вакцина, США, COVID-19, в мире
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