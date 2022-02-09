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В аэропорту "Иссык-Куль" открыли новый зал ожидания

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- Наталья Крайнова
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В Международном аэропорту "Иссык-Куль" 9 февраля 2022 года состоялось открытие нового зала ожидания, который был построен в целях увеличения пассажиропотока, создания комфортных условий для пассажиров, провожающих и встречающих лиц. Сообщает пресс-служба международного аэропорта "Манас".

Строительство объекта началось 7 октября 2021 года. Общая площадь здания составляет 372 м2. В зале ожидания имеется комната матери и ребенка, также созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра транспорта и коммуникаций КР Алмаз Тургунбаев, Полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, глава администрации – аким Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Калыбек Жумадылов, Председатель Правления ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев и руководители предприятия.

"В 2021 году производственные показатели Международного аэропорта "Иссык-Куль" увеличились в несколько раз. Так, по сравнению с 2019 годом количество рейсов увеличилось в 4,3 раза, а пассажиропоток в 6,9 раз. В связи с этим, было принято решение построить здание зала ожидания, которого не было ранее, так как аэропорт работал в основном в летний туристический сезон", - отметил Председатель Правления Бакыт Шаршеев.

Полномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев поздравил коллектив ОАО "МАМ" и выразил благодарность за их работу.

"Реконструкция и модернизация аэропортов играет важную роль в развитии Иссык-Кульской области. Ведь это центр туризма. Поэтому встречать туристов с хорошими условиями и инфраструктурой очень важно. Также нас радует, что в скором времени будет проведена модернизация аэропорта "Каракол". Это действительно необходимо для развития туризма", - сказал Мирбек Кожоев и пожелал коллективу дальнейшего развития.

"Я думаю, что сегодняшний день имеет большое значение не только для авиаторов, а в первую очередь для пассажиров и туристов. Благодарю руководство ОАО "МАМ" за оперативную работу. За такой короткий срок, вы смогли завершить строительство нового зала ожидания. И я желаю всему коллективу успехов", - подчеркнул первый заместитель министра транспорта и коммуникаций КР Алмаз Тургунбаев.

В свою очередь, глава администрации Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Калыбек Жумадылов отметил, что от имени администрации района вдоль дороги будут построены 2 остановки для транспорта.

Справочно:

Международный аэропорт "Иссык-Куль" расположен в 5 км от с.Тамчы и относится к аэродромам класса "4D" по классификации ICAO. Аэропорт имеет подготовленный персонал, а также соответствующую спецтехнику и перронную механизацию для наземного обслуживания воздушных судов. В начале 2021 года в рамках подготовки аэропорта "Иссык-Куль" к туристическому сезону и для создания удобства пассажирам собственными силами он был расширен на 163 кв.м.. Сегодня общая площадь действующего АВК составляет 986 кв.м. 1 августа 2003 года был придан статус "Международного аэропорта" (Постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2003 года № 484).


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URL: https://www.vb.kg/413786
Теги:
аэропорт, Аэропорт "Манас", Балыкчи-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду
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