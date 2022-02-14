Эрик Латыпов: Задача БХУ готовить сильных артистов балета

Бишкекское хореографическое училище вновь возглавил Эрик Латыпов. С момента его назначения на должность прошло чуть менее месяца. Корреспондент vb.kg встретилась с новым руководителем БХУ, чтобы узнать, каковы его планы, как будет развиваться училище, что ждет учащихся и, конечно же, зрителей.

- Эрик Вильданович, вы становитесь директором БХУ второй раз. Когда поступило предложение взять на себя эту непростую миссию, сомнения были?

- Это было очень неожиданно. Я занимался своим коллективом, мы плодотворно работали, делали проекты, и я давно всем говорил, что свой вклад в развитие училища внес, теперь пусть пробуют другие.

Когда позвонили и сказали, что рассматривается моя кандидатура, я с семьей отдыхал в Санкт-Петербурге. Подробности узнал, вернувшись в Бишкек. В Министерстве культуры мне показали письмо от коллектива училища. В нем говорилось о том, что меня поддерживают. Честно скажу, если бы не оно, отказался. Уверен, идти нужно туда, где тебя ждут и где тебе доверяют.

- Ни для кого не секрет, что обстановка в творческих коллективах зачастую сложная. БХУ не исключение. Не пугало то, что, возможно, вновь придется решать вопросы, сразу становящиеся достоянием общественности?

- Культуру и спорт всегда обсуждали и будут обсуждать. Конечно, больно то, что творческие люди порой не могут понять друг друга, найти компромиссы. Второй раз придя в училище в качестве директора, я стал менее вспыльчивым, более рассудительным. Если возникает конфликт, говорю: "Давайте сядем, все обсудим и вместе примем решение!". Это раньше рубил шашкой: "Я так решил, так и сделаю!". Сейчас смотрю, советуюсь, анализирую. В БХУ работают профессионалы своего дела, думаю, найдем общий язык.

- С момента назначения прошел почти месяц. Успели оценить, в каком состоянии находится училище? Какие проблемы предстоит решать?

- Педагоги БХУ большие молодцы. Они не опустили руки, ничего не потеряли, наоборот, приобрели. Я очень благодарен педагогам старой закалки и тем, кто недавно влился в коллектив. Есть люди, вернувшиеся после работы в Китае. Они приехали с большим стажем, бесценным багажом знаний. Знают, что именно нужно усилить в учебном процессе. Почему балетное искусство в Китае развивается сейчас так стремительно? Там очень много внимания уделяют гимнастике и фольклору, которые переплетают с современными направлениями. Но базируется все на классической русской школе балета, так как многие педагоги получили образование в Санкт-Петербурге и Москве. И нам нужно брать их опыт на вооружение.

Мы очень быстро смогли подготовить концерт ко дню рождения Чолпонбека Базарбаева, чье имя носит училище. Все было тепло, по-домашнему. На втором этаже училища организовали выставку, посвященную 14 выдающимся деятелям отечественной хореографии. В нее вошли уникальные архивные фотографии. Дети увидели таких корифеев, как Нурдин Тугелов, Сафарбек Кабеков, Кулбубу Мадемилова… Дети их просто не знали. А потом наши ребята приняли участие в вечере, прошедшем в театре оперы и балета. В нем было много массовых номеров. Вальс Евгения Доги исполняли 14 девочек. Это здорово! Именно в таких номерах ребенок и чувствует свою необходимость.

- Как вы планируете строить отношения с Кыргызским театром оперы и балета? Будут ли студенты выходить на главную сцену страны, участвовать в репертуарных спектаклях или только представлениях самого училища? Рассматривается ли вопрос оплаты их труда?

- С театром у нас всегда были дружеские отношения. Сейчас пришел новый директор. Планы у него грандиозные. Главное, чтобы все осуществилось. Единственная просьба или пожелание, чтобы он больше задействовал наших ребят.

При бывшем художественном руководителе БХУ Айгуль Мураталиевой по примеру Академии русского балета имени Вагановой в училище поставили "Щелкунчика". Взяли знаменитую хореографию Вайнонена. В таком виде этот спектакль идет в Мариинском театре. И у нас все до единой партии исполняют учащиеся БХУ. Последние несколько лет этот балет зрители могут видеть на сцене Кыргызского театра оперы и балета.

Ребята второго и третьего курса устроены в театр на полставки, получают заработную плату. То есть дети финансово поддерживают родителей. Конечно, мы следим за их учебой, чтобы не отставали. У нас ведь, кроме профильных предметов, и общеобразовательные.

Малыши заняты чуть меньше. Но у них есть необходимая производственная практика. Приходя в храм искусств, где своя неповторимая аура, они уже по-другому относятся к тому делу, которым занимаются. В конце февраля, надеюсь, вновь станцуют "Щелкунчика". Хотим показать его учащимся старших классов бишкекских школ. Помню, как в советское время сам, будучи школьником, ходил по абонементу в театр. Мне всегда было жалко артистов, которые работают на износ, а дети в зале шумят. Но к искусству нужно приучать! Причем с малых лет. И если из ста человек хотя бы десять увлекутся происходящим на сцене, почувствуют, поймут классическое произведение, это уже победа.

- Два года пандемии не лучшим образом отразились на всех творческих учебных заведениях. Как справилось БХУ?

- Человеку, преподающему творческую дисциплину, необходимо работать непосредственно с учеником, смотреть ему в глаза, что-то исправлять. Особенно это касается балета. Нашим педагогам пришлось осваивать компьютеры. Они старались изо всех сил, давали хорошие уроки в онлайн-режиме, показывали записи ребят из московских, питерских школ. Снимали на видео репетиции, концерты, анализировали вместе с детьми. Ребята старших курсов много работали самостоятельно, постоянно снимали себя на видеокамеры телефонов.

Школа работала и работает. В ней трудятся самоотверженные, преданные своему делу люди. Никто не уволился. Набор, правда, в этом учебном году был не слишком большим. Но это не вина администрации или педагогов. Повлияла сама ситуация. Радует, что сейчас мы вернулись к усиленным занятиям. И все чаще раздаются звонки от родителей, желающих узнать, когда будет следующий набор и что нужно для поступления.

- Количество молодых людей, желающих связать свою жизнь с балетом, уменьшилось или увеличилось? Много ли родителей жаждет в будущем увидеть свое чадо на сцене?

- Я помню сумасшедшие 2014-2015-й. В училище стоял шум, гам. Сейчас все это немножечко поутихло. Но, думаю, не надолго.

Наш бывший худрук Айгуль Монакуновна, которая, увы, ушла из жизни, выпускала замечательных танцовщиков. Вообще наши мальчишки востребованы везде. Канат Надырбеков, например, был солистом труппы Приморской сцены Мариинского театра, сейчас работает в труппе Башкирского театра оперы и балета. Канат – ученик Урана Сарбагишева. Воспитанников Берика Алимбаева очень ценят. Выпускники БХУ работают в Астрахани, Йошкар-Оле, Санкт-Петербурге.

Мы выпустили первых "народников". Многие руководители самодеятельных коллективов, танцевальных кружков, видя, что у ребенка есть способности, направляют сюда детей. Те, кто уже перерос возраст, когда набирают учиться в классический балет, но имеют огромное желание, могут попробовать после девятого класса поступить в БХУ на народное отделение. Ведь всегда были ребята, которые после окончания училища шли не в театр оперы и балета, а выбирали Кыргызский государственный ансамбль танца "Ак-Марал". Сейчас уже целенаправленно будем заниматься и классическим направлением, и теми детьми, которые пойдут развивать и укреплять кыргызский танец, танцы народов мира. В Казахстане в хореографическом училище давно есть народное отделение.

-Много ли выпускников БХУ, выйдя из стен училища, остается в профессии? Или люди уходят в другие сферы?

- Когда мы набираем учащихся в 1-5 классы (пятый - по общеобразовательным дисциплинам, первый - по специальности) желающих очень много. Но и критерии жесткие. Нужно, чтобы фигура соответствовала стандартам: утонченные длинные руки, маленькая голова. Мальчикам необходимо иметь мышцы, чтобы потом поднимать партнершу. Крепкое здоровье. И так далее, и так далее. Но со временем и родители, и дети понимают, что нагрузки в балетной школе, а затем и в театре колоссальные. В училище занимаются с 8 утра и до 5-6 вечера. Кто-то понимает, что не готов посвятить этому жизнь.

В балете остаются фанаты своего дела. Порадовало то, что нынешние выпускники БХУ влились в труппу театра. Возможно, причина в том, что не хватает артистов и есть шанс показать себя. Век артиста балета короток. Люди выходят на пенсию уже через двадцать лет. Поэтому так важно быть востребованным. И, конечно, если бы государство поддерживало финансово, картина была бы иная. Например, в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая зарплата артиста балета в два раза выше, чем у нас. Многие уезжают туда или работают в российских труппах: в Новосибирске, Казани, Уфе. Там им создают все условия.

- А чем сейчас живет ваш родной ансамбль "Шаттык"?

- Когда меня назначили, педагоги БХУ задали резонный вопрос: "Сколько времени буду уделять училищу, а сколько ансамблю?". Я ответил, что "Шаттык" – мой ребенок. Я его создал и поэтому никогда не брошу. Но ансамблем сейчас руководит моя супруга. Я же все время отдаю училищу. В ансамбле у меня осталась одна группа, которую нужно выпустить. Но с ней я занимаюсь после основной работы в училище.

Многие выпускники "Шаттыка" говорили: "Если бы мы могли поступить в хореографическое училище…". Сейчас в БХУ открыли народное отделение, и дети смогут попробовать поступить. Если не пойдут танцевать в госансамбль, значит, станут грамотными педагогами и не навредят здоровью своих учеников. Это тоже важно.

- Эрик Вильданович, и еще немного о планах БХУ!

- Моя задача по большей части хозяйственная. Чтобы и дети, и педагоги чувствовали себя комфортно. Для продуктивных занятий нужны условия. Чтобы в здании было тепло и дети, надев тренировочные костюмы, не мерзли. Чтобы, позанимавшись, могли принять душ. Хорошо питались, получали все нужные растущему организму витамины.

У нас интернат на сто человек. За то время, что я уже был директором, привели его в хорошее состояние. Дети живут в комнатах по четыре человека. У них есть все необходимое: кровати, шкафчики, полки для книг. Класс, где можно готовить домашние задания, зал настольного тенниса, тренажерный зал. Сейчас планируем расширить раздевалки для девочек, поменять линолеум.

Начали сотрудничать с КТРК, спасибо его главе Кайрату Иманалиеву. На видео был снят концерт, посвященный Чолпонбеку Базарбаеву. Намечены съемки концерта к 8 Марта, отчетно-выпускного концерта и дипломных работ студентов. Все это затем покажут в эфире. Искусство балета нужно популяризировать. Талантливые дети из Нарына, Таласа, Баткена смогут увидеть эту красоту и, возможно, захотят заниматься балетом. Обучение в БХУ бесплатное. Для малообеспеченной категории граждан это важно. А родители будут знать, что в столице есть училище, после которого можно поступить в консерваторию или университет культуры.

БХУ – это семья, коллектив единомышленников. Наша задача готовить конкурентоспособных, профессиональных, сильных артистов балета. Нужно только понимать, ценить друг друга, радоваться успехам, исправлять ошибки и работать!