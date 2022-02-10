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У родственника Сталина похитили 16 миллионов рублей

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У родственника Иосифа Сталина похитили 16 миллионов рублей в Москве. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, 93-летний Леонид Аллилуев обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в начале сентября 2021 года ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил о необходимости обновить банковский счет посредством перевода всех сбережений на резервные счета - якобы для защиты от мошенников.

"Введенный в заблуждение Аллилуев в период с 10 сентября по 20 октября сделал несколько крупных денежных переводов на общую сумму в 16 миллионов рублей на продиктованный ему счет. После последнего зачисления злоумышленники перестали выходить на связь с пенсионером, тогда же мужчина понял, что его деньги были похищены", - процитировало агентство источник.

Полиция начала проверку по данному факту.

Леонид Аллилуев - старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой. Ранее он сообщал в полицию, что столкнулся с мошенниками, которые вымогали у него более трех миллионов рублей.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/413788
Теги:
Россия
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