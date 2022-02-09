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Разыскивается житель села Куршаб Мамадали уулу Мыктыбек

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- Назгуль Абдыразакова
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ОВД Узгенского района просит помочь в розыске жителя села Куршаб Мамадали уулу Мыктыбека. По его данным 29 января 2022 года ОВД Узгенского района обратился с заявлением Э. Б., 1989 года рождения, житель села Куршаб Узгенского района о том, что в августе 2020 г. его младший брат Мамадали уулу Мыктыбек, 1993 года рождения, выехал на заработки в город Бишкек и пропал без вести.

Данный факт зарегистрирован в электронном журнале ОВД Узгенского района 29 января 2022 года, и возбуждено досудебное производство.

Приметы: рост 165-170 см, худощавое телосложение, волосы черные, глаза и брови темные.

Если вы знаете какую-либо информацию о нахождение Мамадали уулу Мыктыбека, просьба обращаться по телефонам: (03233)5-06-36 0555 20 77 76, 0504 44 55 41.


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URL: https://www.vb.kg/413793
Теги:
розыск, Узгенский район, Бишкек, пропавшие без вести
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