Разыскивается житель села Куршаб Мамадали уулу Мыктыбек

ОВД Узгенского района просит помочь в розыске жителя села Куршаб Мамадали уулу Мыктыбека. По его данным 29 января 2022 года ОВД Узгенского района обратился с заявлением Э. Б., 1989 года рождения, житель села Куршаб Узгенского района о том, что в августе 2020 г. его младший брат Мамадали уулу Мыктыбек, 1993 года рождения, выехал на заработки в город Бишкек и пропал без вести.

Данный факт зарегистрирован в электронном журнале ОВД Узгенского района 29 января 2022 года, и возбуждено досудебное производство.

Приметы: рост 165-170 см, худощавое телосложение, волосы черные, глаза и брови темные.

Если вы знаете какую-либо информацию о нахождение Мамадали уулу Мыктыбека, просьба обращаться по телефонам: (03233)5-06-36 0555 20 77 76, 0504 44 55 41.