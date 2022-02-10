С мигрантов из СНГ требуют дактилоскопическую регистрацию

Пользователь соцсетей Равшан Самиевич опубликовал в группе "Мы мигранты" фотографии объявления, где говорится, что все иностранные граждане в России до 16 марта текущего года должны будут предоставить государственную дактилоскопическую регистрацию в отдел кадров. В случае не выполнения процедуры будут блокированы патенты, а гражданам государств-членов Евразийского экономического союза не будут продлевать регистрацию, - говорится в объявлении.

Справка: добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится в органах внутренних дел по месту жительства заявителя, по письменному заявлению или заявлению, поданному в электронном виде через Единый портал госуслуг

Это делается на всякий случай, для своевременного спасения или, если случилась беда, опознания погибшего человека.

Общее количество всех снятых отпечатков пальцев в России уже превышает 40 миллионов. Точную цифру не знает никто - объединенного банка данных нет, каждое ведомство предпочитает хранить свои досье самостоятельно. Кстати, это - одна из гарантий сохранности информации, как того и требует федеральное законодательство.

Известны случаи, когда спасатели вытаскивали из пожара обгоревших, но живых людей, у которых в огне погибли все вещи, включая документы. По отпечаткам пальцев можно было бы установить их личности и выяснить нужную группу крови.