Более 110 тысяч семей будут оплачивать электричество по сниженной стоимости

В целях усиления совместной работы между министерством труда и министерством энергетики по реализации указа президента КР о мерах поддержки малообеспеченных семей, по которому получатели госпособия "уй – булого комок" будут оплачивать электричество по сниженному тарифу в 50 тыйын за 1 кВтч, сегодня между директором департамента социальной защиты при министерстве труда, социального обеспечения и миграции Актаном Балбаковым и директором департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при министерстве энергетики Азатом Ишеналиевым подписан совместный приказ. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ КР.

По данным пресс-службы, данный документ способствует оперативному реагированию на определение, выявление нуждающихся граждан для своевременного внесения изменений в списки получателей указанного тарифа на электричество, в районах, областях страны.

"Так согласно указу президента получатели пособия "уй – булого комок" составляющих по республике – 353 835 детей, проживающих в более 110 000 семьях, с 1 января текущего года оплачивают за 1 кВтч по 50 тыйын при потреблении до 700 кВтч в месяц. Данный вид социальный помощи предназначен для нуждающихся семей, имеющих детей до 16 лет".