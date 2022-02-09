Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.80 - 97.30

Более 110 тысяч семей будут оплачивать электричество по сниженной стоимости

150  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях усиления совместной работы между министерством труда и министерством энергетики по реализации указа президента КР о мерах поддержки малообеспеченных семей, по которому получатели госпособия "уй – булого комок" будут оплачивать электричество по сниженному тарифу в 50 тыйын за 1 кВтч, сегодня между директором департамента социальной защиты при министерстве труда, социального обеспечения и миграции Актаном Балбаковым и директором департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при министерстве энергетики Азатом Ишеналиевым подписан совместный приказ. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ КР.

По данным пресс-службы, данный документ способствует оперативному реагированию на определение, выявление нуждающихся граждан для своевременного внесения изменений в списки получателей указанного тарифа на электричество, в районах, областях страны.

"Так согласно указу президента получатели пособия "уй – булого комок" составляющих по республике – 353 835 детей, проживающих в более 110 000 семьях, с 1 января текущего года оплачивают за 1 кВтч по 50 тыйын при потреблении до 700 кВтч в месяц. Данный вид социальный помощи предназначен для нуждающихся семей, имеющих детей до 16 лет".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413796
Теги:
пособия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  