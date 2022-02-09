В Ленинском районе Бишкека проводятся профилактические мероприятия "Лидер"

С 9 по 11 февраля 2022 года на территории Ленинского района Бишкека проводятся профилактические мероприятия под наименованием "Лидер", направленные на профилактику и пресечения правонарушений среди детей, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих подростков к совершению преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По данным пресс-службы, в ходе проведения данного профилактического мероприятия, сотрудники милиции посетили места, где чаще всего собираются компании подростков. Кроме этого, провели беседу с подростками о недопустимости употребления алкогольных напитков, наркотических и психоактивных веществ, пагубных последствиях курения.

"Также инспекторами по делам детей УВД Ленинского района Бишкека в общеобразовательных школах были прочитаны лекции на темы "Профилактика школьного рэкета" и "Профилактика групповых драк".

Напомним, данное мероприятие проводиться в дневное и ночное время с участием всего личного состава Управления внутренних дел".