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В Ленинском районе Бишкека проводятся профилактические мероприятия "Лидер"

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- Бакыт Басарбек
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С 9 по 11 февраля 2022 года на территории Ленинского района Бишкека проводятся профилактические мероприятия под наименованием "Лидер", направленные на профилактику и пресечения правонарушений среди детей, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих подростков к совершению преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По данным пресс-службы, в ходе проведения данного профилактического мероприятия, сотрудники милиции посетили места, где чаще всего собираются компании подростков. Кроме этого, провели беседу с подростками о недопустимости употребления алкогольных напитков, наркотических и психоактивных веществ, пагубных последствиях курения.

"Также инспекторами по делам детей УВД Ленинского района Бишкека в общеобразовательных школах были прочитаны лекции на темы "Профилактика школьного рэкета" и "Профилактика групповых драк".

Напомним, данное мероприятие проводиться в дневное и ночное время с участием всего личного состава Управления внутренних дел".


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URL: https://www.vb.kg/413798
Теги:
дети, Ленинский район, Бишкек, УВД
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