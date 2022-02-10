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Кыргызстан в Иране получит доступ к морю

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- Светлана Лаптева
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В городе Тегеран состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран Турдакуна Сыдыкова с заместителем министра дорог – руководителем организации портов и судоходства Ирана А. Сафаи. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи посол КР в ИРИ Турдакун Сыдыков отметил важность развития транспортно-транзитного сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном. Предложил активизировать усилия для реализации ранее достигнутых договоренностей об использовании Кыргызстаном иранского порта для выхода на море, транзита товаров в/из Кыргызстан.

В свою очередь, заместитель министра дорог ИРИ А. Сафаи заявил, что имеющийся потенциал портов Ирана достаточен для транзита грузов Кыргызстана и заверил, что иранская сторона готова создать максимально благоприятные условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах Ирана.

По итогам встречи, стороны договорились организовать в самое ближайшее время консультации специалистов транспортных ведомств двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/413799
Теги:
Иран, Кыргызстан
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