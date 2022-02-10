Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 96.80 - 97.30

Калашников: Важно снять барьеры, мешающие вводить миротворцев в страны ОДКБ

150  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников предложил снять барьеры, мешающие вводить миротворцев в страны ОДКБ. Свое мнение по этому поводу он написал на своей странице в соцсети.

"Сегодня состоялось заседание профильных комитетов по обороне и безопасности стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Думский комитет предлагал провести заседание еще год назад, но некоторые страны отказались.

У нас были некие разногласия, в том числе и по юридическим документам ОДКБ. А сейчас, сразу же после операции, которая прошла в Казахстане, оказалось это можно сделать довольно оперативно и легко!

Для нас, законодателей, это является основанием подумать и посмотреть на наше национальное законодательство. Если в российском законодательстве ратифицировано соглашение об ОДКБ, оно является достаточным, не нужно принимать дополнительные решения о вводе миротворческих войск, то в Киргизии и Таджикистане это не так.

Очень важно сегодня снять барьеры, в том числе мешающие ОДКБ принимать оперативные решения по вводу миротворческих войск", - написал депутат.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413800
Теги:
Россия, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  