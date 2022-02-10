Калашников: Важно снять барьеры, мешающие вводить миротворцев в страны ОДКБ

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников предложил снять барьеры, мешающие вводить миротворцев в страны ОДКБ. Свое мнение по этому поводу он написал на своей странице в соцсети.

"Сегодня состоялось заседание профильных комитетов по обороне и безопасности стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Думский комитет предлагал провести заседание еще год назад, но некоторые страны отказались.

У нас были некие разногласия, в том числе и по юридическим документам ОДКБ. А сейчас, сразу же после операции, которая прошла в Казахстане, оказалось это можно сделать довольно оперативно и легко!

Для нас, законодателей, это является основанием подумать и посмотреть на наше национальное законодательство. Если в российском законодательстве ратифицировано соглашение об ОДКБ, оно является достаточным, не нужно принимать дополнительные решения о вводе миротворческих войск, то в Киргизии и Таджикистане это не так.

Очень важно сегодня снять барьеры, в том числе мешающие ОДКБ принимать оперативные решения по вводу миротворческих войск", - написал депутат.