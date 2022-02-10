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В Караколе на пилораме обнаружены срубленные тянь-шаньские ели

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области во дворе пилорамы в Караколе обнаружили срубленные тянь-шаньские ели. Документы на них отсутствовали. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Ранее в милицию поступила информация о том, что на пилораму, находящуюся в городе Караколе, на автомашине Mercedes-Benz Sprinter были завезены срубленные тянь-шаньские ели. Данный объект был проверен сотрудниками туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области. Во дворе пилорамы было шесть срубленных деревьев. Соответствующие разрешительные документы отсутствовали.

Водитель грузового авто пояснил, что хозяин елей – житель села Пионер Ак-Суйского района Э.Р., 1994 года рождения.

Материалы по данному факту переданы в следственную службу ОВД Каракола.


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URL: https://www.vb.kg/413801
Теги:
Иссык-Кульская область, вырубка деревьев, милиция, УВД
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