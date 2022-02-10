Улучшен сигнал, увеличены скорость и охват 4G LTE-сети О!

Технологии не стоят на месте, привычки абонентов меняются, города и посёлки растут, что напрямую влияет на потребности людей в услугах сотовой связи. Учитывая множество этих и других факторов, Мобильный оператор О! регулярно проводит работы по модернизации оборудования сети. Обновление позволяет базовым станциям обслуживать больше абонентов, ускоряет мобильный интернет, повышает качество голосовой связи. В январе технические специалисты О! побывали в более 170 населённых пунктах страны и улучшили работу сети для миллионов кыргызстанцев:

Чуйская область: в городах Бишкек, Кант, Кара-Балта, Кемин, Токмок, Кемин, в сёлах Рот-Фронт, Советское, Джал, Ивановка, Чуй, Алексеевка, Боролдой, Беловодское, Манас, Киршелк, Новопокровка, Кошой, Кош-Кашат, Шамшы, Чон-Джар, Рассвет, Арпа-Тектир, Татыр, Кашка-Суу, Кой-Таш, Дмитриевка, Петропавловка, Садовое, им.Карла Маркса, Чалдыбар, в жилмассивах "Оскон Ордо", "Умут"; Иссык-Кульская область: в городах Каракол, Балыкчы, пгт.Орто-Токой и в сёлах Бостери, Кек-Дебе, Жениш, Оттук, Боконбаево, Тюп, Мин-Булак, Арал, Кюрментю, Талды-Суу, Кашат, Барскоон; Таласская область: в городе Талас, в сёлах Кызыл-Туу, Кара-Сай, Ак-Башат, Бакай-Ата, Калба, Джон-Арык; Нарынская область: в городе Нарын, а также в сёлах Кара-Ой, Телек, Учкун, Куланак, Джан-Булак, Орто-Саз, Эмгекчил, Чолок-Кайын, Оттук, Казан-Куйган, Бирлик, Дебеле, Джумгал, Лакхол; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Кара-Куль, Кочкор-Ата, Кербен, Майлы-Суу, Ала-Бука, Жалгыз-Жангак, в сёлах Ак-Добо, Кулук-Добо, Таш-Булак, Ала-Бука, Сапалак, Базар-Коргон, Кызыл-Багыш, Октябрьское, Дебей, Казарман, Уч-Терек, Бузук, Кызыл-Токой, Бирлешкен, Тёлёкё, Катар-Джангак, Косо-Терек, Кызыл-Ункюр, Кызыл-Алма, Ноошкен, Таран-Базар, Кумуш-Азиз, Сейит-Казы, Кара-Джыгач, Ак-Булак, Чёке-Дёбё, Комсомол, Талаа-Булак, Чолпон-Ата, Кушчу-Суу, Кызыл-Туу, Топ-Жангак, Торук, Достук, Массы, Коминтерн, Бостон, Ак-Баш, Багыш, Сай, Маркай, Джетиген, Сумсар, Атана, Чие, Сузак, Жараке, Кош-Коргон, Джийде, Ажек, Бек-Абад, Кок-Жангак; Ошская область: в городе Ош, в сёлах Ак-Терек, Кыш-Абад, Кашгар-Кыштак, Ачы, Бешмойнок, Асанчек, Куршаб, Шералы, Кызыл-Эшме, Кен-Джылга, Тогуз-Булак, Сырт, Сары-Колот, Коргон, Чайчи, Талаа, Кызыл-Абад, Коджо-Арык, Акчал, Гузар, Старая Покровка, Кайын-Талаа, Кызыл-Джар, Кара-Сегет, Аюу, Заргер, Кутурган, Жаны-Алай,Кызыл-Сенгир, Жазы, Кара-Дыйкан; Баткенская область: в городе Баткен, в сёлах Чек, Чон-Талаа, Рават, Чарбак-Сай,Кулду, Чаувай, Бужум, Орозбеково.

Мобильный оператор О! – лидер по покрытию 4G/3G/2G в Кыргызстане с охватом более 99% населения. Карта покрытия доступна на сайте www.o.kg. Связаться с операторами компании можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @o_mobile_operator_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.