Ассоциация развития АПК опровергает информацию о передаче земель

Ассоциация развития агропромышленного комплекса заявляет о том, что информация, прозвучавшая ранее в отечественном СМИ, не соответствует действительности и порочит ее деловую репутацию.

"Было указано, что якобы земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий (ГФСУ) выделяются при участии нашей ассоциации. Эта информация не соответствует действительности. Также говорилось о том, что "вступительный взнос составляет 1 тысячу долларов". Это также не верно. Главными целями создания ассоциации является повышение благосостояния фермеров Кыргызстана и агро переработчиков. Для фермеров как вступительный, так и ежегодный взнос равен 1000 сомов в год", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Ассоциация подчеркивает, что ее деятельность направлена на создание благоприятной среды для развития АПК, улучшение экспортного потенциала Кыргызстана и поддержки отечественного производителя. Не соответствующие же действительности сведения, распространенные главой Молочной палаты и цитируемые СМИ, порочат деловую репутацию ассоциации, ее членов и негативно влияют на отношение к ассоциации людей и организаций, которые с ней сотрудничают.

Ранее Ассоциация развития АПК выразила свою позицию относительно принятого кабмином постановления № 309 "О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств", которым предусмотрена передача 75 процентов рентабельных к использованию земель ГФСУ в управление Министерства сельского хозяйства для производства и реализации сельхозпродукции сельскохозяйственными кооперативами, семенными и племенными хозяйствами в едином массиве. Инициатором реформ выступил Минисельхоз.

"Ассоциация развития АПК является партнером государства в вопросах развития агропромышленного комплекса. В 2020 году члены ассоциации в общей сложности выплатили около полтора миллиарда сомов в бюджет государства. Обеспечивают более двенадцати тысяч рабочих мест. Объединяя лидеров и социально-ответственных предпринимателей в сфере АПК, ассоциация представляет интересы отечественных производителей, стремится к повышению продовольственной безопасности Кыргызстана и обеспечению продовольственной независимости. В этой связи ассоциация поддерживает инициативу Минсельхоза принять в бессрочное пользование 75 процентов рентабельных земель ГФСУ", - говорится в сообщении.

Ассоциация отмечает, что с каждым годом продуктивность сельского хозяйства падает в связи с мелкотоварным производством, отсутствием качественных семян, ухудшением качества производства и другими причинами. В итоге продбезопасность страны становится уязвимой. Ассоциация понимает, что Минисельхоз как орган, отвечающий за продбезопасность страны, не может в полной мере выполнять свою задачу, не обладая правом управления землями ГФСУ. С момента перехода земель в управление Министерства сельского хозяйства столкнулись интересы частных лиц, государства и общества в целом. Однако интересы общества должны превалировать, так как такой переход прав на земли окажет позитивный эффект для общества в целом. Теперь земли будут использоваться в первую очередь в интересах государства, его продовольственной независимости и безопасности, а также в целях обеспечения населения качественными и доступными продуктами питания.