Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 96.80 - 97.30

Таалай Базарбаев встретился с Пьеро Фассино и Мариной Берлингьери

130  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбаев встретился с председателем Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Италии Пьеро Фассино и депутатом Мариной Берлингьери, возглавлявшей делегацию парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборах в Жогорку Кенеш 28 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе встречи глава дипмиссии Кыргызстана подробно рассказал собеседникам о важных политических преобразованиях в нашей республике, обратив внимание на проведение досрочных президентских и местных выборов, принятие новой Конституции и введение новой формы правления. Таалай Базарбаев сообщил также об итогах парламентских выборов депутатов, отметив положительную оценку со стороны международных наблюдателей, в том числе депутатов парламента Италии в составе миссий Совета Европы и ОБСЕ.

Стороны отметили активизацию кыргызско-итальянских двусторонних отношений, принимая во внимание значительную роль межпарламентского взаимодействия в развитии сотрудничества. Была подтверждена готовность осуществления визитов парламентариев двух стран. Достигнута договоренность о необходимости активизации сотрудничества между профильными комитетами парламентов Кыргызстана и Италии.

Посол Базарбаев отметил важность организации визитов на высшем и высоком уровнях, развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также проведения совместных мероприятий в честь празднования 30-летия установления дипотношений между Кыргызстаном и Италией.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Центральной Азии, развитии событий вокруг Афганистана, рассмотрели проблемы региональной безопасности, международного терроризма и другие угрозы и вызовы современности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413812
Теги:
выборы, Италия, Кыргызстан, дипломатия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  