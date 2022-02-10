Таалай Базарбаев встретился с Пьеро Фассино и Мариной Берлингьери

Посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбаев встретился с председателем Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Италии Пьеро Фассино и депутатом Мариной Берлингьери, возглавлявшей делегацию парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборах в Жогорку Кенеш 28 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе встречи глава дипмиссии Кыргызстана подробно рассказал собеседникам о важных политических преобразованиях в нашей республике, обратив внимание на проведение досрочных президентских и местных выборов, принятие новой Конституции и введение новой формы правления. Таалай Базарбаев сообщил также об итогах парламентских выборов депутатов, отметив положительную оценку со стороны международных наблюдателей, в том числе депутатов парламента Италии в составе миссий Совета Европы и ОБСЕ.

Стороны отметили активизацию кыргызско-итальянских двусторонних отношений, принимая во внимание значительную роль межпарламентского взаимодействия в развитии сотрудничества. Была подтверждена готовность осуществления визитов парламентариев двух стран. Достигнута договоренность о необходимости активизации сотрудничества между профильными комитетами парламентов Кыргызстана и Италии.

Посол Базарбаев отметил важность организации визитов на высшем и высоком уровнях, развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также проведения совместных мероприятий в честь празднования 30-летия установления дипотношений между Кыргызстаном и Италией.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Центральной Азии, развитии событий вокруг Афганистана, рассмотрели проблемы региональной безопасности, международного терроризма и другие угрозы и вызовы современности.