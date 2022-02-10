У нового главы Жаны–Жерского айыл окмоту Бекжана Жалилова большие планы

События, произошедшие весной 2021 года на кыргызско-таджикской границе, стали одной из основных причин придания особого статуса Баткенской области. По замыслу авторов идеи это должно дать импульс социально-экономическому развитию региона, так как такая государственная программа предусматривает налоговые послабления, надбавку к пособиям и пенсиям для жителей региона.

На сегодня граница с Таджикистаном закрыта и для двух граничащих районов - Баткенский и Лейлекский, жители которых сегодня адаптируются к жизни без раннее существовавших социально-экономических связей с соседями. К примеру, Жаны-Жерский айыл окмоту, куда входят села Арка, Борбордук, Достук и Жаштык, уже начинает весенние полевые работы. Жаркая погода и бесснежная зима - причина раннего сбора урожая, а в мае комбайны уже начнут сбор пшеницы. Эти села находятся вблизи границы, и потому во время конфликта больше всего им был нанесен урон: инфраструктуре, частным домам и автозаправочным станциям. Сегодня постепенно восстанавливаются поврежденные торговые точки, разрушенные дома и работа рынков.

На границе правоохранительные органы и пограничные службы совместно с местной властью пытаются пресечь нелегальную перевозку товаров. В селах добровольцы создают дружины, размещают в социальных сетях фотографии задержанных местных жителей, которые пытаются провезти через границу нелегальный груз: лимоны, мандарины, виноград, табачную продукцию и другие товары. Товары для населения, а также уголь, строительные материалы и другое могут перевозить в свои села жители, имеющие официальные торговые точки, магазины, которые подтверждены справкой айыл окмоту. Справки предъявляются на постах, без которых груз не пропускают.

Однако чем больше государство старается контролировать нелегальные перевозки, тем больше контрабандисты пытаются использовать лазейки – объездные дороги, подделку справок и даже использование легковых машин для перевозки товаров из большегрузных фур. В каждом приграничном селе есть группа жителей, которые годами занимались контрабандным бизнесом и не спешат избавляться от такого заработка.

К примеру, в селе Арка Джаны–Джерского айыл окмоту Лейлекского района 30 января около двух десятков жителей сделали видеообращение к главе республики и председателю ГКНБ с просьбой обратить внимание на проблему границ. А затем неожиданно потребовали снять с должности главу айыл окмоту, который не выдает эти самые справки, из-за отсутствия которых население испытывает трудности. В ответ на это обращение жители села Достук сделали ответное обращение не будоражить и без того взволнованное население и призвали недовольных дать спокойно работать аппарату айыл окмоту.

Между тем глава Жаны–Жерского айыл окмоту Бекжан Жалилов в эти же дни на коллегии в Баткенской областной государственной администрации получил грамоту и сертификат на двадцать тысяч сомов от полномочного представителя президента в Баткенской области Абдыкарима Алимбаева за занятое второе место в конкурсе лучший айыл окмоту.

По словам местных жителей, уже несколько лет депутатов местного кенеша кто-то использует в своих личных интересах и плетет интриги. Жаны–Жерский айыл окмоту в 2018 году был единственным по области, который смог выйти из дотации. И даже после таких достижений глава айыл окмоту был несправедливо снят с должности. Пришедшая новая команда проработала два года, но бюджет айыл окмоту, который составлял 26 миллионов сомов, за два года не достиг даже 20 миллионов сомов.

Новый глава айыл окмоту Бекжан Жалилов – молодой, грамотный и энергичный. На границе он как никто другой знает цену каждой пяди земли. Его принципиальность и жесткая, непримиримая позиция не нравится тем, кто пытается заниматься контрабандой или же незаконно завладел муниципальными землями или имуществом. "Обиженные" вставляют палки в колеса и ждут удобного случая, чтобы сменить руководителя.

А пока новый глава айыл окмоту намерен активно заняться привлечением инвестиции в свой айыл окмоту. Бекжан Жалилов убежден, чтобы привлечь крупного инвестора, нужно дать возможность расти местному малому предпринимательству.

На момент публикации статьи стало известно, что Бекжан Жалилов был переведен в Бешкентский айыл окмоту, что вызвало недовольство жителей Жаны–Жерского айыл окмоту.