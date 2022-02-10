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Юрист пояснила, почему важно сохранять чеки из банкоматов

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- Бакыт Стамов
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Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина агентству "Прайм" пояснила, почему так важно сохранять чеки из банкоматов.

По ее словам, они могут содержать ряд персональных данных клиента: номер телефона или последние цифры банковской карты.

"Если выброшенный чек попадёт в руки продвинутых мошенников – к подельникам в салоне сотовой связи или просто умеющим собирать дополнительную информацию с помощью социальных сетей, то последствия могут быть весьма неприятными: от блокировки вашей сим-карты и доступа к онлайн-банку до кражи денег.

Если по какой-то причине банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб", - указывает она и потому не советует относиться к чекам пренебрежительно.

Чек - это прежде всего гарантия и защита ваших прав. При отсутствии явной необходимости можно отказываться от их распечатки в банкоматах либо утилизировать их уже дома. А чеки на крупные и важные покупки сохранять в электронном виде: онлайн-банке или отсканированными",- заключила Касаткина.


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URL: https://www.vb.kg/413815
Теги:
банковский сектор, мошенничество, Россия
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