Юрист пояснила, почему важно сохранять чеки из банкоматов

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина агентству "Прайм" пояснила, почему так важно сохранять чеки из банкоматов.

По ее словам, они могут содержать ряд персональных данных клиента: номер телефона или последние цифры банковской карты.

"Если выброшенный чек попадёт в руки продвинутых мошенников – к подельникам в салоне сотовой связи или просто умеющим собирать дополнительную информацию с помощью социальных сетей, то последствия могут быть весьма неприятными: от блокировки вашей сим-карты и доступа к онлайн-банку до кражи денег.

Если по какой-то причине банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб", - указывает она и потому не советует относиться к чекам пренебрежительно.

Чек - это прежде всего гарантия и защита ваших прав. При отсутствии явной необходимости можно отказываться от их распечатки в банкоматах либо утилизировать их уже дома. А чеки на крупные и важные покупки сохранять в электронном виде: онлайн-банке или отсканированными",- заключила Касаткина.