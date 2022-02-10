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Сотрудник аппарата омбудсмена посетил в ИВС СИЗО ГКНБ Мирлана Ураимова

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- Анастасия Карелина
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Сотрудник профильного отдела аппарата омбудсмена Кыргызской Республики посетил ИВС СИЗО ГКНБ, где встретился с задержанным Мирланом Ураимовым, узнал о состоянии его здоровья и ознакомился с условиями содержания. Об этом сообщает секретариат акыйкатчы.

Мирлан Ураимов сообщил, что преднамеренного или жестокого обращения по отношению к нему со стороны сотрудников ГКНБ не было, и какое-либо физическое или психологическое воздействие к нему не применялось.

Задержанному был предоставлен адвокат, который присутствовал на допросах. Нарушений в условиях содержания Ураимова не обнаружено.


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URL: https://www.vb.kg/413816
Теги:
ГКНБ, омбудсмен
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