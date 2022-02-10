Что сделало в 2021 году Минэкономики и коммерции КР для предпринимателей

За 2021 год Министерство экономики и коммерции КР разработало 213 нормативных правовых актов, направленных на создание условий для развития экономики. Об этом было сказано на итоговой коллегии ведомства за прошедший год.

Из них приняты 19 законопроектов, 93 решения кабинета министров. 27 законопроектов и 36 решений кабинета министров находятся на стадии рассмотрения на разных уровнях.

Для улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата был введен мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства до 2022 года и на проверки, проводимые со стороны правоохранительных органов.

Министерство открыло Центр обслуживания предпринимателей при получении государственных и иных услуг и запустило информационный портал разрешительных документов. На портале можно получить в электронном формате информацию о разрешительных документах, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, выдаваемых государственными органами и органами МСУ.

Также была утверждена Программа по поддержке и развитию женского предпринимательства на 2022-2026 годы, в рамках которой ЕБРР на ближайшие пять лет предоставит Кыргызстану 12 млн. долл. США для последующего кредитования компаний, которыми управляют женщины;

На сегодняшний день в портфеле проектов ГЧП находится 55 проектов на общую сумму более 1 млрд. долларов США, из них на стадии реализации находятся 4 проекта, по 10 проектам объявлен конкурс на отбор частного партнера, из них по 4 проектам отобраны частные партнеры. На стадии инициирования и подготовки находится 41 проект ГЧП.