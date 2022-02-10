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"Айыл Банк": задержанные сотрудники в банке уже не работают

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- Анастасия Карелина
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ОАО "Айыл Банк" распространил пресс-релиз по сообщению ГКНБ о задержании его работников за коррупцию.

"Речь идет о кредите, который был выдан в 2017 году, то есть не при нынешнем руководстве банка. И задержанные сотрудники, причастные к выдаче данного кредита, в банке уже не работают. Но работа с проблемными кредитами ведется постоянно и под контролем. Они, безусловно, нанесли банку свое отрицательное воздействие, но не настолько, чтобы пошатнуть устойчивость. Мы работаем с этими кредитами на протяжении уже нескольких лет", - говорится в сообщении банка.

Айыл Банк – банк с 25-летней историей. Он является банком со стопроцентной государственной долей. Вся прибыль ежегодно направляется в бюджет.

"Банк проводит все банковские операции. Наши активы по состоянию на 31 декабря 2021 года составляют 39,96 миллиарда сомов. Текущие счета и депозиты клиентов на эту же дату составляют 22,86 миллиарда сомов. Что говорит об устойчивости и огромном доверии к банку со стороны клиентов. И мы это ценим. Наша работа прозрачна. Отчеты мы публикуем регулярно на своем сайте", - поясняет Айыл Банк.


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URL: https://www.vb.kg/413826
Теги:
банковский сектор, ГКНБ
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