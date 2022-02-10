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Мошенница попросила iPhone позвонить и сбежала

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке оперативники столичного уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении мошенничества. Сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

19 января 2022 года в УВД Первомайского района с письменным заявлением обратился гражданин Ч.А. с просьбой принять меры в отношении девушки по имени Н., которая 17 января 2022 года примерно в 04.30 часов под предлогом позвонить завладела мобильным телефоном марки iPhone 12 Pro Max и скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Первомайского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

Оперативниками уголовного розыска ГУВД Бишкека была установлена и задержана подозреваемая Н.Н., 1999 года рождения, и доставлена в следственную службу, где в соответствии со статьей 96 УПК водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжается расследование и оперативные мероприятия по установлению возможных потерпевших, которые пострадали от мошеннических действий задержанной.

Других пострадавших от действий злоумышленницы также просим обращаться по следующим номерам телефонов: 0 502 600900, 0 557 292329 и "102".


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URL: https://www.vb.kg/413827
Теги:
кража, мошенничество, Бишкек, смартфоны
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