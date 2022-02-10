Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 96.80 - 97.30

В 2021 году внешторговый оборот вырос на 19,5% - МЭК

81  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По предварительным данным за 2021 года, ожидаемый объем внешнеторгового оборота составит 6 млрд. 800 млн. долларов, что больше чем в 2020 года на 19,5%. Такие данные были озвучены на коллегии министерства экономики и коммерции по итогам работы за прошлый год.

Из общего объема экспорта - 1 млрд 610 млн. долларов, без учета золота - на уровне 1 млрд 250 млн. долларов, что больше чем в 2020 году на 26,7%.

Импортные поступления ожидаются на уровне 5190 млн. долларов, рост на 39,6%.

На коллегии было рассказано о мероприятиях, организованных для расширения экономического и торгового сотрудничеста.

Так, было проведено 34 заседания меправительственных советов и комиссий с Узбекистаном, Казахстаном, Турцией, Южной Кореей, Венгрией, в ходе достигнуты договоренности о сотрудничестве в различных сферах экономики.

По итогам бизнес-форума "Узбекистан-Кыргызстан" был создан Узбекско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом 200 млн. долларов США. Также была запланирована реализация порядка 60 совместных проектов на сумму более 550,4 млн долларов США.

В рамках бизнес-форума в города Дубай были подписаны внешнеторговые контракты на общую сумму 3,2 млн. долларов США.

Совместно с Министерством торговли и интеграции Казахстана начата работа по созданию и функционированию 3 оптово-распределительных центров и 1 индустриального торгово-логистического комплекса.

Также для развития торговли министерством запущены "Центральноазиатский Портал Торговой Информации" и Информационный торговый портал Кыргызстана для укрепления экспортного потенциала и региональной интеграции стран Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413828
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  