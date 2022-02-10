В 2021 году внешторговый оборот вырос на 19,5% - МЭК

По предварительным данным за 2021 года, ожидаемый объем внешнеторгового оборота составит 6 млрд. 800 млн. долларов, что больше чем в 2020 года на 19,5%. Такие данные были озвучены на коллегии министерства экономики и коммерции по итогам работы за прошлый год.

Из общего объема экспорта - 1 млрд 610 млн. долларов, без учета золота - на уровне 1 млрд 250 млн. долларов, что больше чем в 2020 году на 26,7%.

Импортные поступления ожидаются на уровне 5190 млн. долларов, рост на 39,6%.

На коллегии было рассказано о мероприятиях, организованных для расширения экономического и торгового сотрудничеста.

Так, было проведено 34 заседания меправительственных советов и комиссий с Узбекистаном, Казахстаном, Турцией, Южной Кореей, Венгрией, в ходе достигнуты договоренности о сотрудничестве в различных сферах экономики.

По итогам бизнес-форума "Узбекистан-Кыргызстан" был создан Узбекско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом 200 млн. долларов США. Также была запланирована реализация порядка 60 совместных проектов на сумму более 550,4 млн долларов США.

В рамках бизнес-форума в города Дубай были подписаны внешнеторговые контракты на общую сумму 3,2 млн. долларов США.

Совместно с Министерством торговли и интеграции Казахстана начата работа по созданию и функционированию 3 оптово-распределительных центров и 1 индустриального торгово-логистического комплекса.

Также для развития торговли министерством запущены "Центральноазиатский Портал Торговой Информации" и Информационный торговый портал Кыргызстана для укрепления экспортного потенциала и региональной интеграции стран Центральной Азии.