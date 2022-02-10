Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 96.80 - 97.30

В США мужчина проник в дом, где отдохнул и оставил хозяевам 200 долларов

70  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нью-Мексико, США, в дом проник вооруженный винтовкой AR-15 34-летний Терал Кристессон, где решил отдохнуть. Об этом сообщает NDTV.

Кристессон проник в окно дома, где начал купаться, пить пиво и есть. Затем дома появились обеспокоенные владельцы. Мужчина мог начать им угрожать, но вместо этого извинился за проникновения и сказал, что ему было нужно переночевать в теплом месте.

По словам Кристессона, его семью убили на востоке Техаса, а также он от кого-то убегал. Владелец дома оценил нанесенный незваным гостем ущерб в размере 200 долларов, потому что тот разбил окно. Злоумышленник согласился, оставил деньги и покинул дом.

Указано, на следующий день полицейские получили вызов об угоне автомобиля мужем, описание которого напоминало Кристессона. Тот подошел к женщине и попросил ее покинуть машину, но она начала сигналить и напугала злоумышленника. Впоследствии правоохранители задержали мужчину.

Он признался в проникновении в дом, потому что хотел спастись от метели, а вот об угоне авто мужчина не стал говорить. Сейчас правонарушитель находится в тюрьме округа Санта-Фе. Ему предъявили обвинения в краже со взломом при тяжелых обстоятельствах, краже и порче имущества, а также инкриминируют насилие при отягчающих обстоятельствах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413836
Теги:
США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  