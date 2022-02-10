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В Казахстане известных вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды

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- Наталья Крайнова
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В Казахстане известных вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Алматинский городской суд.

Речь идет о популярных блогерах Мейржане Туребаеве, Азизжане Саидбаеве и Меийрхане Шерниязове. Их подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса "Создание и руководство финансовой пирамидой". Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Двоих из них следственный суд отпустил под залог, а третьего арестовали заочно на два месяца.

"Ходатайство о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1000 МРП удовлетворено.

В отношении гражданина С. поступило ходатайство о заочном аресте. Данное ходатайство удовлетворено: в его отношении санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе суда.

Еще два фигуранта задержаны по делу пирамиды, которую рекламировали вайнеры

В конце октября прошлого года полицейские Алматы задержали 40-летнего руководителя компании Mudarabah Capital. Он обвиняется в организации финансовой пирамиды. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Весной 2021 года алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию, которую рекламировала известная телеведущая Баян Алагузова, а также Туребаев, Шерниязов и Саидбаев. В одном из роликов, в частности, рассказывалось о "выгодных исламских инвестициях" в компанию.


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URL: https://www.vb.kg/413837
Теги:
Казахстан
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