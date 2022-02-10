В ЖК создали комиссию по вопросу снятия неприкосновенности с Мадумарова

Генеральная прокуратура отправила представление в Жогорку Кенеш на согласие депутатов к привлечению к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова от фракции "Бүтүн Кыргызстан".
В этой связи Жогорку Кенеш решил создать комиссию для изучения представления генерального прокурора по снятию неприкосновенности с депутата Адахана Мадумарова.
В комиссию вошли:
- от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" - Айбек Осмонов
- от фракции "Бутун Кыргызстан" - Исхак Масалиев
- от фракции "Ынтымак" - Мурадил Сыдыков
- от фракции "Ишеним" - Бахридин Шабазов
- от фракции "Ыйман Нуру" - Динара Ашимова
- от депутатской группы "Народная" - Аманкан Кенжебаев
- от фракции "Альянс" - Азамат Исраилов.
В свою очередь сам депутат Адахан Мадумаров заявил, что он и его сопартийцы попали в такое положение из-за их политических взглядов.
"Судьба каждого человека предопределена, пусть комиссия создается. Будем надеяться, что она вынесет справедливое решение", - сказал он.