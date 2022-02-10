В ЖК создали комиссию по вопросу снятия неприкосновенности с Мадумарова

Генеральная прокуратура отправила представление в Жогорку Кенеш на согласие депутатов к привлечению к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова от фракции "Бүтүн Кыргызстан".

В этой связи Жогорку Кенеш решил создать комиссию для изучения представления генерального прокурора по снятию неприкосновенности с депутата Адахана Мадумарова.

В комиссию вошли:

- от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" - Айбек Осмонов

- от фракции "Бутун Кыргызстан" - Исхак Масалиев

- от фракции "Ынтымак" - Мурадил Сыдыков

- от фракции "Ишеним" - Бахридин Шабазов

- от фракции "Ыйман Нуру" - Динара Ашимова

- от депутатской группы "Народная" - Аманкан Кенжебаев

- от фракции "Альянс" - Азамат Исраилов.

В свою очередь сам депутат Адахан Мадумаров заявил, что он и его сопартийцы попали в такое положение из-за их политических взглядов.

"Судьба каждого человека предопределена, пусть комиссия создается. Будем надеяться, что она вынесет справедливое решение", - сказал он.