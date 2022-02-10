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В ЖК создали комиссию по вопросу снятия неприкосновенности с Мадумарова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Генеральная прокуратура отправила представление в Жогорку Кенеш на согласие депутатов к привлечению к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова от фракции "Бүтүн Кыргызстан".

В этой связи Жогорку Кенеш решил создать комиссию для изучения представления генерального прокурора по снятию неприкосновенности с депутата Адахана Мадумарова.

В комиссию вошли:

- от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" - Айбек Осмонов

- от фракции "Бутун Кыргызстан" - Исхак Масалиев

- от фракции "Ынтымак" - Мурадил Сыдыков

- от фракции "Ишеним" - Бахридин Шабазов

- от фракции "Ыйман Нуру" - Динара Ашимова

- от депутатской группы "Народная" - Аманкан Кенжебаев

- от фракции "Альянс" - Азамат Исраилов.

В свою очередь сам депутат Адахан Мадумаров заявил, что он и его сопартийцы попали в такое положение из-за их политических взглядов.

"Судьба каждого человека предопределена, пусть комиссия создается. Будем надеяться, что она вынесет справедливое решение", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/413841
Теги:
Адахан Мадумаров, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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