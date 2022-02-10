Производство электромобилей привело к дефициту редкоземельных металлов в

В связи с развитием производства автомобилей на электрической тяге, Китай стал испытывать дефицит редкоземельных металлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

Как пишет издание, из-за проблем в поставках из Мьянмы цены на это сырье в КНР за январь выросли в годовом исчислении на 14 процентов.

По данным газеты, после недели общенациональных выходных (с 31 января по 6 февраля) по случаю отмечаемого в КНР Нового года по лунному календарю, местные компании возобновили активную разработку месторождений редкоземельных элементов, в частности на территории восточной провинции Цзянси.

"Объем добычи вернулся к уровню, который существовал до праздников. Спрос производителей промышленных двигателей и машин на альтернативных источниках энергии постоянно растет", - пишет газета.