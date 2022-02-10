Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 96.80 - 97.30

Производство электромобилей привело к дефициту редкоземельных металлов в

36  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с развитием производства автомобилей на электрической тяге, Китай стал испытывать дефицит редкоземельных металлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

Как пишет издание, из-за проблем в поставках из Мьянмы цены на это сырье в КНР за январь выросли в годовом исчислении на 14 процентов.

По данным газеты, после недели общенациональных выходных (с 31 января по 6 февраля) по случаю отмечаемого в КНР Нового года по лунному календарю, местные компании возобновили активную разработку месторождений редкоземельных элементов, в частности на территории восточной провинции Цзянси.

"Объем добычи вернулся к уровню, который существовал до праздников. Спрос производителей промышленных двигателей и машин на альтернативных источниках энергии постоянно растет", - пишет газета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413848
Теги:
Китай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  