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Викрам Рузахунов признался, что его под пытками заставили оговорить себя

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- Айжан Мамбеталиева
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Музыкант Викрам Рузахунов опубликовал на своей странице в Instagram пост благодарности всем, кто переживал за него и содействовал его освобождению.

Он рассказал о том, что там, в Казахстане, когда он был задержан, никто из правоохранительных органов ни разу не проверил его личность, хотя на допросах он постоянно повторял, что является известным музыкантом, просил проверить его имя в Интернете.

Викрам Рузахунов поблагодарил казахстанское телевидение, написав, что если бы не интервью, никто бы не узнал о том, где он находится и что с ним. Также он благодарит человека, который из сотен необоснованно задержанных, невиновных выбрал именно его, заставил заучить сценарий и пересказать на камеру. Родные, коллеги и друзья, все, кто опознал нашего музыканта на этом видео, начали активно делать репосты, вызвали общественный резонанс. Артисты шоу-бизнеса, заслуженные деятели культуры Кыргызстана и России неустанно освещали ситуацию.

А певица Юлия Руцкая организовала у посольства Казахстана в Бишкеке митинг, депутат Дастан Бекешев предлагал оплатить адвокатов в Казахстане, а сооснователь российской компании "Формула трафика" Максим Чирков предлагал любую сумму, лишь бы Викрама отпустили.

К делу подключились президент страны Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Напомним, Викрама Рузахунова привезли из Казахстана в Кыргызстан вечером 10 января.


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URL: https://www.vb.kg/413849
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, митинг, музыка
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