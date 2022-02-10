Стало известно, почему гостелеканалы РТ не освещают пограничные споры с КР

Освещение событий на таджикско-кыргызской границе противоречит национальным интересам и ценностям. Об этом заявил глава Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана Нуриддин Саид на пресс-конференции в Душанбе, передает Радио Озоди.

По его словам, комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана осуществляет государственную информационную политику.

"Мы отказывались, отказываемся и будем отказываться от публикации всякой информации, направленной против нашей государственной независимости, безопасности и стабильности нашего государства, формирования нашей нации, самосознания нашего народа, нашего патриотизма, гражданской чести и достоинства", - сказал председатель Гостелерадио.

Между тем, по данным СМИ, сами таджикские журналисты сетуют на дефицит официальной информации во время конфликтов на таджикско-кыргызской границе, что лишний раз подтверждает мнение о том, что, возможно, властям РТ есть что скрывать от своих граждан.

Напомним, в начале апреля 2021 года на границе произошли крупные столкновения между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. При этом таджикская сторона заранее готовилась к этому конфликту, так как загодя таджикские солдаты начали копать окопы и эвакуировать местное население.

Четырехдневный апрельский конфликт на кыргызско-таджикской границе, по официальным данным, унес жизни 36 граждан Кыргызстана. Ранения получили 180 кыргызстанцев. На территории нашей страны были уничтожены здания медицинских и образовательных учреждений, объекты инфраструктуры, 170 жилых домов и другое движимое и недвижимое имущество кыргызских граждан.