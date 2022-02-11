Президент КР вручил госнаграды отличившимся кыргызстанцам

10 февраля президент КР Садыр Жапаров вручил государственные награды отличившимся кыргызстанцам, об этом сообщает пресс-служба президента. Ниже приводим текст выступления главы государства.

"Своё сегодняшнее выступление я хотел бы начать с того, что своевременное признание заслуг и чествование выдающихся личностей – это государственная политика, направленная на подъем и прославление национального духа.

Поэтому присвоение государственных наград и званий ряду наших соотечественников за большой вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, а также за их выдающиеся достижения в своей профессиональной деятельности является событием, которым будет гордиться все общество.

Данный Богом талант, упорный труд и преданность своему делу обязательно должны быть вознаграждены.

Свидетельством этого является пройденный лауреатами путь. Они – гордость нашего народа и служат маяком для всех людей, вдохновляя их, и в конечном счёте формируя основу нации.

Для меня честь, радость и гражданский долг вручать награды настоящим профессионалам, заслужившим всеобщее уважение! Сердечно поздравляю их и благодарю за служение Отечеству.

Теперь остановлюсь на основаниях для награждения и присвоения государственных званий.

Общеизвестно, что мировой опыт свидетельствует: развитая страна должна в первую очередь серьезно относиться к системе образования.

Вот поэтому, во-первых, сказанное учителем - это мудрость, крылья для полета, особенно когда мир охватила пандемия коронавирусной болезни;

во-вторых, это происходит тогда, когда по той же причине и в непростой экономической ситуации педагоги не имеют возможности получать достойную заработную плату за свой тяжелый труд; в-третьих, сегодня меняются взгляды нового поколения, которым всё больше противоречат не совместимые с ними устаревшие методы обучения, учебники и учебно-методические пособия, - словом, нужны кардинальные реформы в этой области, глубокие знания и достойное образование для будущих поколений, и при этом никто не может отрицать, сколь огромен труд наших учителей, посвятивших свою жизнь достижению этой благородной цели.

Как говорят в народе: "Пусть и простое упоминание да обрадует человека"; поэтому хочу назвать имена таких профессионалов своего дела, как Омурзак Мамаюсупов, Халима Ашырбаева, Маша Чыныбаева, которые удостоены высокого звания "Заслуженный учитель Кыргызской Республики". Сколько поколений выпускников школ воспитано ими, и они будут безмерно счастливы услышать эту новость о своих педагогах.

Наверное, сложно найти тех, кто не ценил бы по достоинству нелегкий труд медиков, которые стоят на страже нашей жизни и здоровья. И каждый из нас готов выразить им свою искреннюю благодарность. Наши врачи особенно проявили себя и отличились в борьбе против пандемии коронавируса, охватившей весь мир. И красноречивое тому свидетельство – награждение сегодня целой группы врачей и медиков, в числе которых Людмила Владимировна Иванюк, Касиетхан Бекибаева, Канышай Осмонова, Айчурёк Джумалиева и другие. Хирург Мамбетакун Намазбеков сумел вылечить более 15 тысяч человек с сосудистыми заболеваниями и стал автором десятков изобретений, а Надырбек Аскаров помогал спасать от коронавируса одиноких и пожилых людей, которые нуждались в социальном обеспечении.

При любых обстоятельствах достойно восхищения то, что деятели культуры, литературы и искусства работают не покладая рук и создают вековечные, непреходящие ценности.

Считаю, что такие мастера, как наш аксакал Мелис Абакиров, создававший до восьмидесятилетнего возраста лучшие романы и повести, наследники славы выдающихся кыргызских художников и скульпторов Виктор Шестопал, Жылкычы Жакыпов, Нарынкул Турпанов, Базарбек Сыдыков, композитор Сардарбек Жумалиев и другие, подняли народную культуру на новый уровень. Актриса Александра Евгеньевна Марусич, работавшая в театре Чынгыза Айтматова и сыгравшая более ста пятидесяти ролей, Алымкул Исаков, добравшийся до далекого Лондона и сыгравший шекспировских персонажей, являются настоящим примером беззаветного служения искусству.

Каждый честный труженик, будь то военный, аграрий или энергетик, коммунальщик или журналист - вносит свой вклад в улучшение общества. Среди них известный генерал Мырзакан Субанов, ветеринарный врач Тазабек Бокушев, социальный работник Баатырбек Абдымамытов, водитель муниципального предприятия "Тазалык" Акылбек Ырысбеков, начальник цеха Бишкекского штамповочного завода Геннадий Сиротин и другие.

Можно долго рассказывать о каждом присутствующем здесь лауреате. Главное, что нужно отметить - вы заслужили эти награды.

Уважаемые соотечественники!

Мы провозглашаем девиз "Наша цель - построить новый Кыргызстан". Хочу еще раз подчеркнуть его суть и предназначение: обновлённая Кыргызская Республика должна стать страной истинно свободных граждан, гордящихся своим прошлым, удовлетворенных настоящим и оптимистично смотрящих в будущее. Своевременное признание трудовых заслуг наших граждан, отличившихся в достижении столь великих целей, останется одной из наших главных задач и в будущем.

В этом году, даст Бог, мы уделим особое внимание улучшению экономической ситуации в нашей стране, отдавая приоритет таким проектам.

Как известно, именно эта сфера является для нас жизненно важной. Я думаю, мы добьемся своей цели, если будем действовать все вместе по принципу "Любое бремя легко нести сообща".

Для этого очень важны наше нерушимое единство, взаимное доверие и искреннее уважение.

Не случайно наш древний народ сумел объединиться и добиться впечатляющих успехов под единым знаменем.

Уважаемые лауреаты, хочу сказать: Кыргызстан по праву гордится вами! И если все мы вместе будем работать над укреплением нашего единства и согласия, то получим возможность успешно развивать унаследованную от наших предков государственность, и дальше хранить и беречь нашу священную землю.

Желаю вам ещё больших успехов в достижении созидательных целей!

Ещё раз сердечно поздравляю вас!".