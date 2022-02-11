Организованы ковидные койки в здании клиники имени Исманкулова

10 февраля министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил клиническую многопрофильную больницу №2 города Бишкек с целью ознакомления с качеством оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и с ходом строительства нового корпуса больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным пресс-службы, министр обсудил с руководством больницы вопрос увеличения количества коек для приема неврологических, терапевтических и кардиологических больных, так как для населения города Бишкек имеющийся коечный фонд катастрофически не хватает, больные вынуждены долгое время ждать госпитализации по профилю. В связи с этим министр дал поручение руководству больницы развернуть койки для лечения больных с коронавирусной инфекцией в здании, где расположена клиника микрохирургии глаза Исманкулова. А в основном корпусе указанной больницы возобновить приём пациентов по соответствующим профилям.