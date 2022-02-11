Погода
$ 84.70 - 84.86
€ 96.80 - 97.30

Организованы ковидные койки в здании клиники имени Исманкулова

85  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

10 февраля министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил клиническую многопрофильную больницу №2 города Бишкек с целью ознакомления с качеством оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и с ходом строительства нового корпуса больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным пресс-службы, министр обсудил с руководством больницы вопрос увеличения количества коек для приема неврологических, терапевтических и кардиологических больных, так как для населения города Бишкек имеющийся коечный фонд катастрофически не хватает, больные вынуждены долгое время ждать госпитализации по профилю. В связи с этим министр дал поручение руководству больницы развернуть койки для лечения больных с коронавирусной инфекцией в здании, где расположена клиника микрохирургии глаза Исманкулова. А в основном корпусе указанной больницы возобновить приём пациентов по соответствующим профилям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413863
Теги:
Минздрав, COVID-19, пациент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  