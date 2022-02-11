В трех школах введен проект сменной обуви

По инициативе муниципалитета в школах города Бишкек началась реализация проекта по введению сменной обуви внутри школы, а также навыкам обращения с мусором в школах и детских садах в пилотном режиме. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, это делается для:

обеспечения чистоты внутри помещений (чтобы грязь с улицы не тащить в помещения и не дышать после этого пылью). прививания необходимых навыков детям по обращению с мусором (правилам обращения, раздельному сбору и т.д.).

"Данная инициатива направлена на популяризацию и прививанию культуры поведения, порядка, опрятности с малых лет в помощь родителям", говорится в сообщении мэрии.

В качестве проекта определены три школы: №21 Свердловского района, №81 Первомайского района и №84 Ленинского района. Управлением образования мэрии города Бишкек приобретены секционные шкафы для обуви. Администрацией образовательных организаций проведена информационно-разъяснительная работа с родителями и учащимися школы о необходимости использования сменной обуви в школе.

"Данный проект поддержан родителями и на сегодняшний день замечания и жалобы со стороны родителей отсутствуют", - уточняют в муниципалитете.