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В трех школах введен проект сменной обуви

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- Назгуль Абдыразакова
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По инициативе муниципалитета в школах города Бишкек началась реализация проекта по введению сменной обуви внутри школы, а также навыкам обращения с мусором в школах и детских садах в пилотном режиме. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, это делается для:

  1. обеспечения чистоты внутри помещений (чтобы грязь с улицы не тащить в помещения и не дышать после этого пылью).
  2. прививания необходимых навыков детям по обращению с мусором (правилам обращения, раздельному сбору и т.д.).

"Данная инициатива направлена на популяризацию и прививанию культуры поведения, порядка, опрятности с малых лет в помощь родителям", говорится в сообщении мэрии.

В качестве проекта определены три школы: №21 Свердловского района, №81 Первомайского района и №84 Ленинского района. Управлением образования мэрии города Бишкек приобретены секционные шкафы для обуви. Администрацией образовательных организаций проведена информационно-разъяснительная работа с родителями и учащимися школы о необходимости использования сменной обуви в школе.

"Данный проект поддержан родителями и на сегодняшний день замечания и жалобы со стороны родителей отсутствуют", - уточняют в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/413864
Теги:
мэрия, школа, Бишкек
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