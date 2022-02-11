В Сокулуке 8 несовершеннолетних находились в ночное время на улице

ОВД Сокулского района подвел итоги профилактического мероприятия "Забота" по Сокулукскому району. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в мероприятии были задействованы 16 сотрудников из числа сотрудников Службы общественной безопасности УУМ, ИДН.

Они посетили 18 кафе, 3 ресторана, 9 ночных баров и столько же компьютерных клубов с целью выявления детей без сопровождения родителей или лиц их заменяющих в местах, где им запрещено находиться в период с 22:00 до 06:00, с последующим установлением причин их антиобщественного поведения.

"При вечернем выезде в кафе/рестораны по Сокулукскому району несовершеннолетних лиц не выявлено. С администрацией кафе проведены предупредительно-профилактические работы о недопущении к работе несовершеннолетних в ночное время. При проведении рейдовых мероприятий по Сокулукскому району были выявлены 8 несовершеннолетних находящихся без сопровождения родителей и лиц их заменяющих. Они были доставлены в АОМ, ГОМ ОВД Сокулукского района. С родителей взяли объяснительные", - говорится в сообщении управления.