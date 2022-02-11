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В автобусе № 18 водитель не дал воспользоваться "Тулпар" и требовал оплату

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- Жан Алиев
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Аскат Букарбаев пожаловался на водителя автобуса № 18. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он написал, что является инвалидом I группы и что якобы водитель автобуса № 18 с государственным номером 7227 ВВ нецензурно выражался в отношении Аската и его мамы. Требовал с них по 17 сомов за проезд, сам устанавливал правила, так как оплату за проезд с некоторых не брал.

"Моя мама - пенсионерка, у меня и у моей мамы есть карты "Тулпар", которыми мы воспользовались. Но водитель сказал, что карта в автобусе не действительна и требовал оплатить за проезд. Прошу вас принять меры в отношении водителя и наказать по всей строгости закона", - написал Аскат Букарбаев.


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URL: https://www.vb.kg/413870
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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