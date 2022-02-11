В автобусе № 18 водитель не дал воспользоваться "Тулпар" и требовал оплату

Аскат Букарбаев пожаловался на водителя автобуса № 18. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он написал, что является инвалидом I группы и что якобы водитель автобуса № 18 с государственным номером 7227 ВВ нецензурно выражался в отношении Аската и его мамы. Требовал с них по 17 сомов за проезд, сам устанавливал правила, так как оплату за проезд с некоторых не брал.

"Моя мама - пенсионерка, у меня и у моей мамы есть карты "Тулпар", которыми мы воспользовались. Но водитель сказал, что карта в автобусе не действительна и требовал оплатить за проезд. Прошу вас принять меры в отношении водителя и наказать по всей строгости закона", - написал Аскат Букарбаев.