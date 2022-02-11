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Численность безработных в КР снизилась на 0,9 процентов

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- Назгуль Абдыразакова
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В 2021 году численность граждан, имеющих официальный статус безработных, снизилась на 0,9% и составила 76,0 тыс. человек. Об этом было сказано на коллегии министерства труда, социального обеспечения и миграции по итогам 2021 года.

В целях снижения уровня безработицы в гг. Бишкек, Ош, Нарын и Каракол были открыты профориентационные центры, оказывающие консультации молодежи по выбору востребованной на рынке труда профессии.

В ведомстве отметили, что за прошлый год увеличилось количество граждан, направленных на профессиональное обучение и общественные оплачиваемые работы (с 22,4 тыс. до 22,9 тыс. человек). Также возросло количество трудоустроенных граждан (с 15,2 тыс. до 15,6 тыс. человек).

В целом на начало 2022 года уровень безработицы по стране составил 2,9% при численности экономически активного населения 2 млн 595,4 тыс человек. По сравнению с 2020 годом уровень безработицы снизился на 0,1%.

Наиболее высокий уровень официальной безработицы в Баткенской области - 5,5% и в Джалал-Абадской области - 5,0%.

Наиболее низкий уровень отмечается в г. Бишкек - 1,2% и Чуйской области - 1,5%.

При этом министерством внедряются цифровые технологии для содействия занятости населения. Подать заявку для поиска вакансий можно в онлайн режиме через личный кабинет на веб-портале "Занятость" (www.zanаyatost.kg).

Портал интегрирован с автоматизированной информационной системой поиска "Работа без границ" стран ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/413872
Теги:
безработица, Кыргызстан
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