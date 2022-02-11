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Чолпон Джакупова: Деньги доноров вкладываются, а доверия к судам все меньше

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- Светлана Лаптева
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Проект USAID "Укук булагы" стал последней надеждой, который поможет сделать судебную систему в Кыргызстане более доступной для простого народа. Об этом на презентации проекта USAID "Укук булагы" заявила экс-депутат Чолпон Джакупова.

По ее словам, деньги доноров вкладываются, а доверия к судам все меньше и меньше.

"Неправомерные задержания, пытки, все это имеет место быть. У нас есть совет по отбору судей, но почему-то не привлекаются судьи, ответственные за беспредел. О реформе судебной системы говорю уже 15 лет. Сейчас идет инвентаризация законодательства, и мы видим, как гайки закручиваются. Сочувствую председателю Конституционного суда, так как уверена, что первым падет именно именно этот орган", - сказала Джакупова.


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URL: https://www.vb.kg/413873
Теги:
суд, Кыргызстан, Чолпон Джакупова
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