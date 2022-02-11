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Глава ВС КР Базарбеков: В стране проводится судебная реформа

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- Светлана Лаптева
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В любом современном цивилизованном государстве важнейшим демократическим институтом защиты прав и свобод человека является независимая судебно-правовая система. Об этом на презентации проекта USAID "Укук булагы" заявил председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков.

По его словам, суды должны иметь все возможности для надёжного, эффективного обеспечения прав граждан на судебную защиту.

"Это одна из ключевых норм нашей Конституции, и она будет, безусловно, строго соблюдаться. В стране проводится судебная реформа, основной целью которой является построение независимого и эффективного судопроизводства. При этом за основу приняты международные принципы независимости институтов правосудия.

В данный процесс активно привлекаются судебный корпус, законодательная, исполнительная ветви власти, представители юридической общественности, международных и общественных организаций", - сказал Базарбеков.


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URL: https://www.vb.kg/413876
Теги:
Верховный суд, судебная реформа, Кыргызстан
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