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Министр труда Кудайберген Базарбаев объявил выговор ряду начальников

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В ходе коллегии по итогам работы за 2021 год министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев объявил выговоры и замечания за ненадлежашее исполнение своих обязанностей начальникам 4 территориальных управлений и 2 заместителям начальников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Социальная помощь не должна оказываться "спустя рукава". Наши услуги должны быть качественными – такую задачу перед нами поставили президент и председатель кабмина. Такой работы от нас ждут кыргызстанцы. Ведь наши получатели услуг – пожилые граждане, взрослые и дети с инвалидностью, дети-сироты, семьи в трудной жизненной ситуации, дети, подвергшиеся насилию и т.д. То есть, те люди, для которых мы – последняя надежда, и мы не имеем морального права их подводить или относиться к ним небрежно", - сказал Кудайберген Базарбаев.

"Решением коллеги выговоры были объявлены начальникам и заместителям начальников Жумгальского, Нарынского МУТСР, Таш-Комурского, Тонского, Араванского управлений.

Руководителям структурных и подведомственных подразделений было поручено обеспечить своевременное и качественное предоставление социальных услуг, обратить внимание на сроки выполнения программных и ведомственных документов, а также ответов на запросы и обращения граждан.

Ранее из-за ненадлежащего качества работы с гражданами качества работы три председателя медико-социальных комиссий были освобождены от занимаемой должности, понижены в должности пять председателей и трое сотрудников понижены в должности, уволены два врача. Таким образом, МСЭКи были обновлены на 40,7%" – говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/413877
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