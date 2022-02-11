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Должностные лица МП "БПАТП" присвоили более 5 млн сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Уголовное дело в отношении должностных лиц МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" завершено и направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

"Установлено, что должностные лица предприятия К.Р. и А.Н. организовали схему по систематическому выведению и присвоению из кассы предприятия денег, ежедневно поступающих от водителей пассажирских автобусов в виде выручки, через внесение заведомо ложных сведений в финансово-бухгалтерские документы. В результате преступных действий предприятию причинен ущерб на сумму 5 миллионов 288 тысяч 500 сомов", - говорится в сообщении ГП КР.

Напомним, должностные лица МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" прокуратурой Октябрьского района Бишкека обвиняются по статьям 210, 346 ("Присвоение или растрата вверенного имущества, служебный подлог") УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/413878
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, Бишкек, Кыргызстан
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