В РУз младшеклассникам перестанут выставлять оценки по родному языку

В Узбекистане в системе изучения родного языка и грамотности чтения в школе будет внедрен ряд нововведений. Об этом в ходе брифинга в Ташкенте сообщила руководитель информационной службы Республиканского центра образования Мохира Нуруллаева.

Так, в соответствии с национальной учебной программой в связи с исключением домашних заданий для учащихся 1 и 2 классов, им не будут выставляться оценки за домашние задания.

В целом учителям в других классах рекомендуется не ставить оценку, пока ученики не сдадут задание на хорошую оценку.

Также теперь от учеников начальных классов не будут требовать скорость чтения. Для учащихся первостепенным показателем станет степень понимания, а не скорость чтения текста.

При анализе учебников по родному языку было выявлено, что в учебниках разных классов насчитывается около 300 грамматических правил, и около 50% из них являются ненужными при изучении родного языка. Многие из них учащиеся больше никогда не применяют в жизни. Теперь в учебном процессе будут использоваться только самые необходимые правила, увеличится доля практических занятий.

Еще одно интересное нововведение – начиная со следующего учебного года итоговые оценки в четверти не будут зависеть от текущих, а годовые – от оценок в четвертях. При этом пока это касается только учебника "Родной язык и грамотность чтения" для учащихся 1 и 2 классов.

Что касается выпускных классов, то здесь будет внедрена система оценивания учащихся, основанная на том, насколько хорошо они выполняют квалификационные требования.

Источник: podrobno.uz