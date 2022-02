Международный день женщин и девочек в науке отмечают сегодня, 11 февраля

11 февраля ежегодно, начиная с декабря 2015 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science).

Международный день женщин и девочек в науке, был принят Генеральной Ассамблеей ООН для обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их участия в ней. Этот день является напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе, и что их участие должно быть расширено.

По данным ЮНЕСКО за 2014-2016 годы, лишь 30 процентов девушек, учащихся в вузах, выбирают научно-технические дисциплины. По всему миру, доля девушек, выбравших такие дисциплины, ничтожно мала в сфере ИКТ (3 процента), естественных науках, математике и статистике (5 процентов), а также инженерии, промышленности и строительстве (8 процентов).

В последние годы во всем мире существенно возросло количество ученых, увеличился объем научных публикаций, однако женщины еще недостаточно представлены в науке и технологиях. Согласно данным, на сегодняшний день среди научных исследователей представлено менее 30 процентов женщин.

Стереотипы и предубеждения в обществе являются главными препятствиями для девушек в науке. Согласно исследованию, проведенному институтом Джины Дэвис по гендеру в СМИ в 2015 году, лишь 12 процентов женских персонажей в кино и на телевидении работали в сфере науки и техники.

Общественное объединение "Центр защиты детей" при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с 2020 года реализовывает проект "Девочки в науке".

В рамках проекта привлекаются 30 тысяч девочек, в том числе девочек из семей мигрантов и уязвимых слоев населения, для участия в тренингах, чтобы они могли сделать осознанный выбор профессии в области информационных и коммуникационных технологий, точных наук, инженерии, математики и получили необходимые навыки, которые помогут им разорвать порочный круг бедности в своих сообществах.

Для расширения возможностей девочек-подростков и повышения их мотивации в продолжении образования после школы и получении достойной работы в будущем проект ведет работу с девочками через повышение их информированности о STEM-образовании и вовлечение их в разработку STEM проектов с применением подходов "от равного к равному", наставничества и менторства.

В качестве равных тренеров отобраны более 500 активных девочек из более 80 пилотных школ среди учениц 7-х классов. Они прошли обучение по тренерскому мастерству по STEM-образованию, профориентации, коммуникационным и социальным навыкам.

В целом программа STEM-образования для девочек помогает снижению стереотипных установок в преподавании и обучении, содействует введению гендерных аспектов в образование в области STEM, а также помогает созданию в школах благоприятных условий для девочек, чтобы они могли сделать профессиональный выбор без какого-либо давления на них со стороны общества.