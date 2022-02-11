ЦИК опубликовала информацию о кандидатах в газете "Эркин Тоо"

На 11 февраля 2022 года зарегистрированы 51 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР по Первомайскому №27 и Свердловскому №29 одномандатным избирательным округам, назначенных на 27 февраля 2022 года, по Первомайскому избирательному округу №27, зарегистрировано 26 кандидата, по Свердловскому избирательному округу №29, зарегистрировано 25 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, в целях информирования избирателей о кандидатах в депутаты в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики ЦИК опубликовала информацию в газете "Эркин Тоо" от 11 февраля 2022 года №16-17 (3351-3352) по каждому кандидату по Первомайскому №27 и Свердловскому №29 одномандатным избирательным округам.

Напоминаем, что можно получить подробную информацию по каждому кандидату на информационном ресурсе "Талапкер"

В данном портале избиратель будет информирован о кандидатах, о предвыборных программах и движениях средств избирательного фонда каждого кандидата. Также избиратель по своему округу может ознакомиться о кандидатах через информационные плакаты, размещенные на каждом избирательном участке, - уточняет ЦИК.