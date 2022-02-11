Погода
$ 84.70 - 84.86
€ 96.80 - 97.30

Экспресс-тесты на коронавирус появились в аптеках Кыргызстана

160  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане во всех аптеках появятся экспресс-тесты на коронавирус турецкого производства. Об этом сообщает республиканский штаб со ссылкой на компанию-производителя тест-систем.

В одной из аптек Бишкека, корреспонденту vb.kg сообщили, что стоит такой тест 700 сомов. Окончательные цены для покупателей устанавливают сами аптеки. Но, по данным фирмы, они гораздо ниже, чем стоимость ПЦР-анализа.

Экспресс-тесты нацелены на выявление антигена коронавируса, его белков и представлены тест-полосками, на которые наносится биологический материал пациента. Все исследование занимает не более 15 минут, результат выдается в течение пяти минут.

Результаты домашнего тестирования на COVID-19 не могут считаться официальными, но подходят для самостоятельного контроля иммунного статуса.

"Компании-поставщики официально завозят в страну то или иное лекарство или медизделие. Они обязательно должны иметь лицензию на фармдеятельность – на продажу. После чего в Департаменте лекарственных средств подается заявка на сертификацию. Мы отправляем продукцию в лабораторию на испытания и после выдаем заключение. Только качественная продукция проходит наше одобрение. Поэтому, приобретая товар медицинского назначения, необходимо требовать наш сертификат", - отмечает главный специалист управления оценки качества лекарственных средств и медизделий ДЛСиМИ МЗ КР Тимур Джумагулов.

По его словам, с 2020 года в Кыргызстан ввозились экспресс-тесты на COVID-19 немецкого, которые отличаются высокой ценой, китайского и турецкого производства. Большинство из них не поступали в розничную продажу, а использовались в частных медклиниках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413890
Теги:
Кыргызстан, здоровье, коронавирус, COVID-19, аптека, ПЦР
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  