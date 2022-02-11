Сабырбек Джумабеков: Мы не можем допустить, чтобы больные мучились от боли

"Сейчас нас обвиняют в том, что в нашем центре якобы продают импланты для протезирования тазобедренных суставов. В Казахстане, России и во многих других странах больных обеспечивает ими государство. У нас последние года два не только не финансируется их приобретение, но департамент лекарственного обеспечения и медтехники Минздрава даже не регистрирует их. А значит, фирмы-производители не могут продавать их у нас в аптеках или в специализированных пунктах. Импланты, как и любое лекарство, изделия медицинского назначения, оборудование, должны пройти таможенный контроль, регистрацию и получить соответствующий документ, чтобы их можно было свободно купить. Минздрав всего этого не организовал. На наш взгляд, это – обыкновенный фашизм по отношению к больным, потому что муки людей с заболеваниями опорно-двигательной системы и физические, и психологические нестерпимые", - сказал VB.KG отстраненный по приказу Минздрава директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии академик Сабырбек Джумабеков.

"Что делать больным? Ехать за рубеж? Но не у каждого найдется денег на такую операцию за рубежом, стоимость которой возрастает в разы", - добавил академик в сердцах. - Ежедневно в нашем центре проводится 40-45 операций. Из них 15-20 – с применением имплантов. Представляете, сколько людей в них нуждается! По меньшей мере, человек 600 ежемесячно. Если мы не будем оперировать, значит, в стране увеличится количество инвалидов, люди будут умирать. Тем более каждую операцию надо проводить вовремя. Это прописная истина в медицине. Потом может быть поздно, или она пройдет с худшим результатом и отнюдь не по вине хирурга".

По словам Сабырбека Джумабекова, врачи стараются выйти из этой ситуации своими силами: либо сами приобретают эндопротезы для пациентов, либо предлагают им самим доставать их. Другого выхода пока нет. "Я требую от коллег только качество, чтобы результат операции был успешным, чтобы человек встал на ноги и нормально жил, а не мучился от болей", - заявил известный травматолог-ортопед.

Как он отметил, раньше такой проблемы не было. В департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники медизделия проходили проверку, и если они соответствовали стандартам, то поставщикам выдавалась лицензия. Последние два года фирмы подают документы на регистрацию, но ее в ДЛО не проводят. Например, еще перед Новым годом представители одной из компаний подали документы на регистрацию. Однако до сих пор они не получили никакого ответа. И как в этой ситуации быть? Отказывать больным?

Врачи центра поддержали своего главного. С их позицией согласна и председатель недавно созданного независимого Медицинского комитета Кыргызстана Бермет Барыктабасова. По ее мнению, прежде чем обвинять и требовать, государство и Минздрав должны всем обеспечить врачей и больных.

"Коллеги из центра травматологии и ортопедии обратились за помощью в наш профсоюз. Чего они хотят? Справедливости. То, что сейчас происходит с огромным коллективом и его руководителем, это, мягко говоря, несправедливо. У персонала – а это 700 человек - стресс, в центре – раздрай. И мы пришли на встречу с ними, чтобы помочь им защитить свои права.

Если следовать информации министра здравоохранения Кыргызстана Алымкадыра Бейшеналиева, что центр ликвидируют, а все отделения раскидают по разным организациям здравоохранения, оставят только два-три травматологических, то это нарушение трудовых прав сотрудников. Причем вся эта реорганизация происходит с бухты-барахты. Права медработников защищают Законы "О статусе медработника", "Об организации здравоохранения в Кыргызской Республике", Трудовой кодекс и другие, - сказала VB.KG председатель независимого Медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова. – И мы поможем им отстоять свои права".