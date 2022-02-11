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ЦИК опубликовал предварительный список избирателей местных кенешей

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- Назгуль Абдыразакова
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ЦИК КР опубликовал предварительный список избирателей на выборы депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей, назначенных на 10 апреля 2022 года.

Предварительные списки избирателей, составлены на основе данных Министерства цифрового развития Кыргызской Республики (уполномоченный государственный орган в части регистрации населения, далее – МЦР КР) и размещены на государственном портале избирателей "Тизме".

Списки избирателей будут распечатаны и вывешены на 84 избирательных участках до 19 февраля 2022 года.

Актуализация и уточнение списка избирателей в период выборов проводится ежедневно, по обращению избирателей и во взаимодействии с МЦР КР.


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URL: https://www.vb.kg/413894
Теги:
ЦИК, местные выборы, избиратели
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