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Президент Турции вылечился от коронавируса

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- Алина Мамаева
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится на изоляции после заражения коронавирусом, сдал отрицательный анализ на COVID-19, передает Reuters.

Об этом сообщил лечащий врач турецкого лидера профессор Серкан Топалоглу.

"Тесты ПЦР, которые мы провели за последние два дня, дали отрицательный результат", - заявил он.

По словам врача, глава государства может вернуться к работе уже завтра.

"Я думаю, что в самое ближайшее время, даже завтра, наш президент вернется к своему обычному рабочему режиму", - говорится в сообщении.

О том, что у Эрдогана обнаружили коронавирус, стало известно 5 февраля. Он рассказал, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни и тест показал положительный результат.


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URL: https://www.vb.kg/413898
Теги:
Турция, Реджеп Эрдоган, коронавирус, COVID-19, пандемия
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