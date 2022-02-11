Президент Турции вылечился от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится на изоляции после заражения коронавирусом, сдал отрицательный анализ на COVID-19, передает Reuters.

Об этом сообщил лечащий врач турецкого лидера профессор Серкан Топалоглу.

"Тесты ПЦР, которые мы провели за последние два дня, дали отрицательный результат", - заявил он.

По словам врача, глава государства может вернуться к работе уже завтра.

"Я думаю, что в самое ближайшее время, даже завтра, наш президент вернется к своему обычному рабочему режиму", - говорится в сообщении.

О том, что у Эрдогана обнаружили коронавирус, стало известно 5 февраля. Он рассказал, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни и тест показал положительный результат.