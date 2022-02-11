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В столичной мэрии новые кадровые назначения

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях повышения эффективности реализации направлений городской политики утверждено распределение обязанностей между руководством города и перечень территориальных, структурных подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии города Бишкека, деятельность которых курирует и координируют мэр, первый вице-мэр и вице-мэры города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, первым вице-мэром города Бишкека назначен Мирлан Байгончоков, курирующий вопросы экономики и финансов. Данное решение принято по итогам коллегии мэрии города Бишкека с участием председателя кабмина Акылбека Жапарова, где поставлены задачи по развитию экономики и увеличению доходов, выявлению резервов местного бюджета и улучшению администрирования налоговых и неналоговых доходов, также приоритетной задачей является реализация Программы развития города Бишкека до 2026 года "Бишкек-2026. Благоустроенная и зеленая столица".

Байгончоков будет координировать работу департамента экономики и инвестиций мэрии города Бишкека и департамента городского хозяйства мэрии города Бишкека в части финансирования из городских источников деятельности систем жизнеобеспечения города.

Другим распоряжением мэрии города Бишкека Максатбек Сазыкулов назначен вице-мэром города Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и цифровизации.

Вице-мэру города Бишкека Нурлану Шаршеналиеву переданы функции по вопросам муниципального имущества, землепользования, строительства и архитектуры.

Вице-мэру города Бишкека по социальным вопросам Виктории Мозгачевой переданы дополнительные вопросы по работе с молодежью и развитию туризма.

Вице-мэр города Бишкека Азат Узаков будет курировать вопросы транспорта, ранее курировавший вопросы градостроительства и архитектуры.


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URL: https://www.vb.kg/413899
Теги:
кадры, назначение, Бишкек, мэрия
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